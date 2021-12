Schmidt over winterkampioen PSV: ‘We scoren veel, maar in mijn ogen niet genoeg’

Ook trainer Roger Schmidt is blij met de koppositie, zei hij bij ESPN. ,,Het was belangrijk om te winnen van Go Ahead. Natuurlijk wil je met een knaller het jaar uit, maar zonder fans is dat gewoon heel erg lastig. We zitten in een goede positie, maar er is altijd ruimte om door te groeien. Dat moeten we doen. Sommige momenten moeten we beter gebruiken en de efficiëntie kan beter, maar we mogen nu blij zijn met waar we staan”, aldus de coach. ,,We hebben al veel gescoord (46 doelpunten, red.) maar in mijn ogen is dit niet genoeg. Maar met de koppositie in handen hebben we een goed fundament om op verder te bouwen. De spelers doen het goed, we moeten doorzetten tot het einde.”