Schmidt: 'We hadden het eerder af moeten maken’

,,De eerste helft speelden we erg goed. Maar zolang je maar met 1-0 voor blijft staan, weet je dat een ploeg als Twente gevaarlijk blijft", vervolgde Schmidt, die PSV het hoge tempo in de tweede helft niet vol zag houden. Eerder verspeelde PSV onder meer in de Europa League-wedstrijden tegen Granada en PAOK Saloniki een voorsprong door een mindere tweede helft.

Aanvoerder Denzel Dumfries baalde van het puntenverlies. ,,We hebben voldoende momenten gecreëerd om de wedstrijd dood te maken. Als je zoveel kansen krijgt, moet je vaker scoren. Je moet hier gewoon winnen", vond hij. Dumfries wees met de beschuldigingen vinger niet naar de aanvallers. ,,We zijn een team en als team kunnen we beter. Ik had echt niet verwacht dat zij nog gingen scoren. Dit is kostbaar puntverlies, dat zeg ik eerlijk. Laten we het erop houden dat we hiervan moeten leren."