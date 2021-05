Schmidt wil betere teamcultuur bij PSV: ‘Kijk naar Bayern en Manchester City’

'Dat ene woord' Documentai­re over bewogen seizoen Feyenoord vanaf augustus te zien

16 mei De documentaire die dit seizoen over Feyenoord is gemaakt, is vanaf 27 augustus te zien op streamingsdienst Disney+. Dat meldt ESPN, dat de documentaire ‘Dat ene woord - Feyenoord’ samen met Lusus Media heeft gemaakt.