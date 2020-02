Schokeffect werkt, behalve bij PSV: ‘Ik geloof er niet in’

Biograaf vloog met urn van Ricksen in zijn rugzak naar Nederland

13:31 Vincent de Vries, vriend en biograaf van Fernando Ricksen, heeft de urn met de as van de overleden oud-profvoetballer opgehaald uit Glasgow. Op 18 februari zal die tijdens een bescheiden ceremonie worden bijgezet in het Rooms-Katholieke Urnenhof in Sittard. Op 22 juni verschijnt overigens het vervolg op Ricksens biografie Vechtlust.