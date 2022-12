Schöne is nog niet klaar met voetballen: 36-jarige routinier speelt ook volgend seizoen bij NEC

Schöne is bezig aan zijn tweede periode bij NEC. De routinier kwam vorig jaar zomer transfervrij over van sc Heerenveen. Vorig seizoen had hij een belangrijk aandeel in de knappe elfde plaats van NEC bij de rentree van de club in de eredivisie.

NEC staat halverwege dit seizoen op de negende plaats. Schöne volgde Rens van Eijden op als aanvoerder en heeft onder trainer Rogier Meijer een vaste basisplaats als een van de controleurs op het middenveld.

Eerder was Schöne tussen 2008 en 2012 actief bij NEC. In het seizoen 2008/2009 was hij er met een goal tegen Spartak Moskou in de UEFA Cup mede verantwoordelijk voor dat de club voor het eerst Europees overwinterde.

Ajax

Schöne vertrok in 2012 verrassend transfervrij naar Ajax. Met de Amsterdammers vierde hij in zeven jaar tijd vele successen. Schöne werd drie keer landskampioen, won éénmaal de KNVB-beker en haalde in het seizoen 2018/2019 de halve finales van de Champions League.

Naast NEC, Ajax en sc Heerenveen (2005-2006) speelde Schöne ook bij Genoa (2019-2021) en De Graafschap (2006-2008). Hij kwam tot dusver tot 585 wedstrijden, waarvan 175 voor NEC. Hij scoorde 118 doelpunten en staat vooral bekend om zijn goede vrije trap.

Schöne zette vorig jaar een punt achter zijn interlandcarrière. Hij debuteerde in 2009 als speler van NEC voor Denemarken. Hij droeg 51 keer het shirt van het Scandinavische land, waaronder op het EK van 2012 en het WK van 2018.

