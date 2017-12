Schöne moppert ondanks twee benutte vrije trappen

,,Dit was zo onnodig'', mopperde Schöne. ,,We krijgen drie doelpunten tegen in de tweede helft. Dat mag gewoon niet. We komen van 2-2 toch weer op 3-2 en geven het dan weg in de voorlaatste minuut. Dan doen we het niet goed. We vonden steeds moeilijker de vrije man en geven de wedstrijd uit handen. Dat terwijl we in de eerste helft een half uur zeer aardig speelden.''



Schöne vreest dat Ajax morgen met een achterstand van tien punten aan het thuisduel met PSV moet beginnen. ,,Dat is veel, heel veel'', zei hij. ,,Maar ik heb bij de winterstop ook wel eens elf punten achtergestaan en ben toen uiteindelijk toch kampioen geworden.''