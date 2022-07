Schrijnende onthullingen van Vera Pauw werpen schaduw over uitzwaaiduel van Leeuwinnen

Leeuwinnen rekenen in spookwed­strijd af met Belarus en doen goede zaken in strijd om WK-ticket

De Oranjevrouwen hebben, daags voor de start van het EK, de koppositie in de WK-kwalificatie weer overgenomen door in een spookwedstrijd te winnen van het zwakke Belarus (3-0). Op 6 september wacht een rechtstreeks duel met IJsland voor een direct ticket voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.

