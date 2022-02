Sébastien Haller kan kwartetten met records na wéér een goal in de Champions League

Ajax speelde gisteravond in Lissabon een boeiende wedstrijd tegen Benfica. Hoewel het 2-2 gelijkspel de eerste wedstrijd van dit Champions League-seizoen is die Ajax niet wint, blijft één ding hetzelfde: Sébastien Haller staat wederom op het scoreformulier.

Hoewel de Amsterdammers van tevoren wellicht op meer dan 2-2 hadden gehoopt, keerde in ieder geval één hoofdrolspeler tevreden huiswaarts. Sébastien Haller scoorde weliswaar eerst ongelukkig in eigen doel, maar maakte die fout enkele minuten later weer goed door alweer zijn elfde Champions League-treffer van dit seizoen te maken. De Ivoriaanse spits, die dit jaar debuteert op het hoogste Europese voetbalpodium, brak daarmee tal van records.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Allereerst dus die elf treffers: nog nooit eerder scoorde iemand zo vaak in een debuutseizoen in de Champions League. Haller voert een indrukwekkend lijstje aan, waarin hij grote namen als Sadio Mané en Roberto Firmino (beiden scoorden namens Liverpool tien keer in het seizoen 2017-2018) en zelfs notoire recordjagers als Erling Haaland (twee seizoenen geleden kwam de Noor niet verder dan tien doelpunten voor Red Bull Salzburg) achter zich laat.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Haller is naast Cristiano Ronaldo ook de enige speler die in alle zes poulewedstrijden wist te scoren. Ronaldo deed dat in het seizoen 2017-2018, toen hij uiteindelijk tot vijftien doelpunten kwam en tot en met de kwartfinale elke wedstrijd minstens één keer het doel trof. Bovendien doet Haller dit alles in zijn debuutseizoen. Nog nooit eerder scoorde iemand in zijn eerste zeven wedstrijden op het Kampioenenbal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het Champions League-seizoen is dus alles behalve voorbij voor Haller. Cristiano Ronaldo scoorde 17 keer toen hij in 2013-2014 de Champions League won met Real Madrid. Ter vergelijking: de spits van Ajax en de Portugese superster lopen voorlopig gelijk met 11 doelpunten na 7 wedstrijden. Ronaldo presteerde dit echter wel tweemaal: ook in het seizoen 2017-2018 stond de Portugees namens Real Madrid op 11 treffers na 7 duels. In beide seizoenen ging de ‘cup met de grote oren’ uiteindelijk naar Madrid.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Als je zoveel internationale records breekt, dan sneuvelen vanzelfsprekend ook de clubstatistieken. Haller had daarin de meeste records al verpulverd, maar de spits staat nu ook bovenaan in het lijstje met meeste Europese doelpunten in één seizoen. Hij deelt het record voorlopig nog met Ruud Geels, die in het seizoen 1975-1976 eveneens tot elf doelpunten kwam. Geels maakte alle doelpunten in de poulefase van de Europa Cup I. Mocht Haller er nog eentje maken, dan is hij definitief alleen recordhouder.

Dat Haller bezig is aan een bijzondere Champions League-campagne, moge duidelijk zijn. Dit seizoen zijn de statistieken van de kopsterke spits sowieso imponerend: na 29 wedstrijden in alle competities loopt hij nog altijd één op één. Haller heeft dit seizoen tot nu toe een dikke 83 minuten nodig om tot een doelpunt te komen. Het is smullen geblazen voor fans en statistici; met elke wedstrijd kan Haller zomaar weer een naam uit de geschiedenisboeken schieten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.