Seizoen van Hirving Lozano zit er op

Hij viel tegen Willem II uit met een knieblessure en PSV laat nu weten dat hij niet meer in actie komt tegen AZ (uit) en Heracles (thuis).



,,Ik ben opgelucht dat er geen schade aan mijn kruisband is, maar baal er natuurlijk ontzettend van dat ik in de beslissende fase van de competitie niet meer op het veld zal staan”, vertelt Lozano op de website van PSV. De Mexicaan zegt dat hij al begonnen is aan de revalidatie. De aanvaller scoorde dit eredivisieseizoen al zeventien keer en gaf acht assists.



PSV is met Ajax in een felle strijd verwikkeld om de landstitel. De twee rivalen staan op gelijke hoogte qua punten, maar de Amsterdammers hebben een veel beter doelsaldo. Ajax treft nog FC Utrecht (thuis) en De Graafschap (uit).