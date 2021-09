Selectie Feyenoord is ondanks komst Dessers en Nelson nog altijd flinterdun

Van Gaal zoekt op YouTube vergeefs naar live AZ: ‘Hij zit niet meer in de groepsapp hier’

27 augustus AZ-trainer Pascal Jansen had ook vernomen dat bondscoach Louis van Gaal de wedstrijd van AZ tegen Celtic (2-1) gisteravond niet heeft kunnen zien. Van Gaal zocht de wedstrijd op YouTube terwijl het op Facebook te zien was. ,,Tja hij zit niet meer in de groepsapp hier”, zei Jansen die nog weleens contact heeft met Van Gaal, vrijdagmiddag grappend.