Senesi: ‘Laat ik één ding duidelijk maken: ik heb met niemand gesproken’

Door Mikos Gouka



Marcos Senesi zit er ontspannen bij deze dinsdagochtend op trainingscomplex 1908. De Argentijn glimlacht als het over de uitnodiging van bondscoach Lionel Scaloni gaat. Senesi was erbij geweest als de Argentijnse ploeg op 26 maart tegen Ecuador had gespeeld. Maar het verhaal is bekend, de interland is door de coronapandemie uitgesteld, het debuut van de verdediger in de Argentijnse ploeg laat nog even op zich wachten.