Seuntjens en Boadu helpen AZ voorbij Lokeren

Cocu in het knalgeel: even wennen

9:09 Het is nog even wennen. Voor hemzelf ook. In een kanariegeel shirt stond Phillip Cocu (47) vrijdagavond langs het veld, in het antieke Stade Olympique de la Pontaise in het Zwitserse Lausanne. Werkelijk niets deed aan PSV denken. Kritische Turkse fans, blije Zwitsers en een trainer die weet dat er bij zijn nieuwe team werk aan de winkel is. ,,Ik dacht een maand geleden ook dat ik hier in Zwitserland met PSV zou zitten, maar het vervolg is inmiddels wel bekend”, zei Cocu na een oefenduel van zijn Fenerbahçe tegen Lausanne Sports (1-2 verlies).