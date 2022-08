Shanice van de Sanden terug bij Oranje Leeuwinnen: ‘Ik weet dat ik iets extra’s kan brengen’

Na een cocktail van chagrijn – de EK-uitschakeling, de te defensieve manier van voetballen, het vroege ontslag van bondscoach Mark Parsons – is deze maandagmiddag in elk geval de lach weer terug bij de Oranjevrouwen in Zeist. En dan vooral bij Shanice van de Sanden (29), de aanvaller die door de nieuwe bondscoach Andries Jonker weer in de selectie is opgenomen voor de komende interlandperiode, met onder meer de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland.