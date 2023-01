Shaqueel van Persie (16) ziet goede prestaties bij Feyenoord beloond met oproep voor Oranje onder 17

Shaqueel van Persie is voor het eerst opgeroepen voor Oranje onder 17. De zestienjarig spits van Feyenoord scoorde dit seizoen al zestien keer in dertien wedstrijden voor Feyenoord onder 17.

Zijn vader Robin is dit seizoen assistent van Brian Pinas bij Feyenoord onder 16. Shaqueel, die op 16 november 16 jaar werd, speelde al wel voor Oranje onder 15. Van Persie behoort samen met zijn teamgenoten Matteo Husselin en Aymen Sliti tot de groep van 28 spelers die zijn opgenomen in de selectie van KNVB-coach Pieter Schrassert Bert. AZ is hofleverancier met zeven spelers, Ajax en PSV staan vier spelers af.



De groep komt volgende week maandag en dinsdag bij elkaar in Zeist in voorbereiding op de EK-kwalificatieduels van eind maart in eigen land tegen Engeland, Denemarken en Noord-Ierland. In februari zijn er ook nog oefeninterlands tegen Spanje, Portugal en Duitsland.

Door de roots van zijn moeder Bouchra zou Marokko ook een optie kunnen zijn voor Shaqueel, al lijkt hij vooralsnog van plan om in de voetsporen van zijn vader te treden in het shirt van Feyenoord en Oranje.

De zestienjarige spits, die net als zijn vader over een uitstekend linkerbeen beschikt, speelt sinds januari 2018 in de jeugdopleiding van Feyenoord. Zijn vader Robin, topscorer aller tijden van Oranje met 50 goals in 102 interlands, keerde toen terug in Nederland na zijn periodes bij Arsenal (2004-2012), Manchester United (2012-2015) en Fenerbahçe (2015-2017).

Shaqueel tekende in mei vorig jaar een driejarig contract bij Feyenoord. ,,Omdat ik al sinds mijn tiende jaar bij de club speel is deze dag extra speciaal voor mij. Feyenoord voelt voor mij als een soort tweede huis. De supporters, het stadion, alles is hier gewoon prachtig. Mijn droom is uiteindelijk om in De Kuip te spelen en het daar goed te doen”, zei Van Persie junior toen op de website van Feyenoord.

De op 16 november in Londen geboren Shaqueel, die ook in de jeugdopleiding van Manchester City en Fenerbahçe speelde, ging in oktober 2020 de wereld over nadat hij namens Feyenoord onder 15 scoorde met een fraaie omhaal tegen Ajax.

Volledig scherm Shaqueel van Persie (rechts) met zijn zusje Dina, moeder Bouchra en vader Robin. © Brunopress