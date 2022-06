Sherida Spitse eenmalig terug als Oranje-aanvoerster bij haar 200ste interland

In 2006 stapte Spitse voor het eerst in het oranje het veld op. ,,Nu is het 2022, dus eh…”, zegt Spitse in de persbijeenkomst voor de laatste training van het team in Leeds, voordat ze lacht. Als ware zelf onder de indruk van het verschil in tijd. ,,Ik ben nu 32, dus de helft van mijn leven speel ik in het nationale team. En in die tijd heeft het vrouwenvoetbal enorme stappen gemaakt. Nu zijn er wedstrijden op tv, er zijn veel toeschouwers in stadions en alles is professioneler, mensen nemen het serieus. Het is zo gegroeid.”