Shockerend spandoek ‘Heerenveen-fans’ over zieke Cambuur-trainer Henk de Jong: ‘Verwerpelijke actie’

Met een galgje en de tekst ‘Cambuur geeft je kopzorgen’ werd in een schandalig spandoek een link gelegd met de zieke Cambuur-trainer Henk de Jong, die vanwege een cyste in zijn hoofd voorlopig afwezig is. Het heeft er alle schijn van dat ‘fans’ van SC Heerenveen het spandoek hebben opgehangen. Ze zetten daarmee de verhoudingen voor de Friese derby van zondagmiddag (12.15 uur) flink op scherp.

,,Wij distantiëren ons hiervan. Het is een verwerpelijke actie van een paar individuen. Er is juist heel veel respect richting Henk. Het gros van de supporters denkt er dus heel anders over", laat een woordvoerder van SC Heerenveen weten. Als reactie op het spandoek heeft SC Heerenveen in het eigen stadion eveneens een spandoek opgehangen. Daarop stelt de club dat ‘gezondheid boven rivaliteit’ gaat.

Cambuur moet De Jong vrijwel zeker lange tijd missen. Hij ontbrak al tegen Vitesse en Willem II en zal volgens de club naar verwachting langere tijd uit de roulatie zijn. De Jong wordt momenteel verder onderzocht en zal vanaf daar een behandeltraject ingaan, laat Cambuur weten.



,,Het is natuurlijk heel vervelend om niet bij het team en op de club te kunnen zijn, maar gezondheid gaat boven alles” zei De Jong al op de clubwebsite. ,,We zijn optimistisch gestemd en ik voel me voor de rest ook prima. We gaan nu bekijken hoe we de cyste in mijn hoofd het best kunnen behandelen en we gaan er vanuit dat alles goed gaat komen. Tot die tijd heb ik alle vertrouwen in de spelers en technische staf om de ingezette lijn door te trekken.”