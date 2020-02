Siem de Jong officieel naar Amerika

De transfer van de middenvelder hing al enige tijd in de lucht, maar nu is het dus bevestigd door de Amerikanen zelf. Technisch directeur Gerard Nijkamp is blij met de transfer, zo laat hij blijken via de officiële kanalen. ,,Wij geloven dat Siem een belangrijke rol kan gaan spelen in ons aanvalsspel. Hij is een enorm intelligente en technisch begaafde speler die ook nog is in meerdere top-competities gespeeld heeft. Hij was altijd een leider, zowel binnen als buiten de lijnen. We denken dat hij een grote toevoeging zal zijn voor onze club.‘’