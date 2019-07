Sintelbaan en bergtoppen voor FC Utrecht: ‘Dit is waarvoor je gevochten hebt’

Door Tim Reedijk



Een sintelbaan en bergtoppen die je tot in de verste verte kunt zien als je plaatst neemt op de ene tribune die het stadion van Zrinjski Mostar telt. Ja, een uitwedstrijd bij een Bosnische topclub in de tweede voorronde van de Europa League heeft álles wat je van een dergelijke Europese trip verwacht. Met een veld dat FC Utrecht voor de training graag gesproeid wil zien maar waar dat pas gebeurt als een mannetje van de FIFA zich ermee bemoeit. En: waar plots vier vuurwerkbommen afgaan tussen de bomen langs het veld.



Noem het de charme van spelen in dit stadium van de Europa League. Anderzijds, meer dan eens strandde een Nederlandse club in zo’n fase. Trainer John van den Brom sneuvelde vorig jaar met AZ tegen Kairat Almaty uit Kazachstan. ,,Ik vind dit wel wat hebben”, vertelt de trainer in een geïmproviseerde perszaal in wat lijkt op het clubhuis van een hoofdklasser. ,,Het is de charme van Europees voetbal, dat authentieke vind ik wel mooi. Er komt een bepaald gevoel naar boven. Dat is anders dan in een Nederlands stadion dat je bij wijze van spreken al honderd keer gezien hebt. Als je er zo inzit als ik, kun je hier ook van genieten. Dit is Europees voetbal waar je heel het jaar voor gevochten hebt.”



FC Utrecht heeft ondanks het extreme veldoverwicht van vorige week met 1-1 geen gouden uitgangspositie. ,,Toen hebben we voldoende kansen gecreëerd en hun pijnpunten blootgelegd”, aldus middenvelder Sander van de Streek. ,,Dus ik heb alle vertrouwen.”