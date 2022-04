Situatie Louis van Gaal: de KNVB denkt niet in termen van een ‘plan B voor het geval dat’

Xavi stuurt uitnodi­ging naar Louis van Gaal om wedstrijd Barcelona bij te wonen

Barcelona-trainer Xavi aarzelde geen moment toen hij, na afloop van de wedstrijd tegen Sevilla, hoorde dat Louis van Gaal lijdt aan prostaatkanker. De Spaanse oud-international, die in 1998 onder Van Gaal debuteerde in de hoofdmacht van de Catalanen, heeft de bondscoach van Oranje een uitnodiging gestuurd om nog dit seizoen een wedstrijd van Barcelona in Camp Nou bij te wonen.

14:07