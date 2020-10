Sjaak Swart ziet record na 48 jaar sneuvelen: ‘Als Huntelaar was begonnen, had hij er tien gemaakt’

Volledig scherm Sjaak Swart. © BSR Agency

Door Johan Inan

,,Geweldig”, noemt Sjaak Swart het aanscherpen van het 48 jaar oude record. In 1972 was Mister Ajax basisspeler toen Vitesse met 12-1 werd verslagen. Johan Cruijff was vier keer trefzeker, terwijl Johan Neeskens een hattrick voor zijn rekening nam. ,,Dit was in de nadagen van mijn carrière en de laatste keer dat ik tegen Vitesse speelde. Bij zulke grote uitslagen scoorde ik nooit vaak. Ik heb er wel eens vijf gemaakt tegen MVV, waar Frans Körver op doel stond.”

Dat flikte Lassina Traoré zaterdag in De Koel. De Afrikaanse aanvaller hielp Ajax met vijf doelpunten aan een historische 13-0 zege. ,,Natuurlijk is het leuk, maar zo’n score is voor het Nederlandse voetbal natuurlijk zwaar kloten. Zo worden we moeilijk serieus genomen. Als het 13-0 wordt, dan is VVV wel heel zwak. Dat waren ze ook. De hele wedstrijd speelde zich af in hun strafschopgebied. Als Huntelaar als spits was begonnen, had hij er wel tien gemaakt.”

Volledig scherm Klaas Jan Huntelaar of Ajax scoort de 0-11 tijdens VVV Venlo en Ajax. © ANP

,,Het is goed voor het doelgemiddelde van Ajax”, gaat Swart verder. ,,Aan de andere kant had ik liever dat ze er twee tegen Liverpool gemaakt hadden. Dat is jammer, dan had je er in de groep ook beter voor gestaan. De Europese competitie is op dit moment heel belangrijk. Als we ooit weer een keer hadden kunnen winnen van Liverpool, was het nu wel. Maar zo’n record is altijd mooi. Voor zo’n club als VVV is het zonder publiek nog moeilijker hè. Als die steun er niet is en het staat na een half uur 3-0, dan wordt het een soort trainingspotje.”

Dat trainingspotje eindigde op 0-13, waardoor Swart de 12-1 tegen Vitesse na 48 jaar als grootste eredivisiezege ziet sneuvelen. ,,Ja, ik werd al gebeld door een paar spelers. Zo’n record gaat er vroeg of laat aan. Het is mooi voor ze. Zo moeten ze doorgaan. Elke wedstrijd moeten ze deze honger tonen. En ik hou liever mijn andere records: op tien verschillende posities in het veld spelen en topscorer zijn in de Klassieker tegen Feyenoord. Die pakken ze me niet zomaar af. Deze mogen ze van mij hebben hoor.”