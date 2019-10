Sjaak Troost: Er was geen ruimte meer om Jaap over te halen

Door Daniël Dwarswaard



Vlak voor de verloren wedstrijd bij Young Boys, vorige week donderdag in Bern, sprak Sjaak Troost uitgebreid met Stam. ,,Hij uitte toen al wel zijn zorgen. Kan ik Feyenoord nog beter laten voetballen? Hij toonde zich toen kwetsbaar. Het was achteraf een eerste signaal. Uiteindelijk verliep dat gesprek plezierig en sloten we het goed af. Daarom kwam zijn boodschap vandaag toch als een verrassing.’’

Twee nederlagen verder is het huwelijk tussen Stam en Feyenoord toch echt over. Na de kansloze nederlagen bij Young Boys (2-0) en Ajax (4-0). Vooral die laatste afstraffing tegen de aartsrivaal kwam bij Stam als een mokerslag aan. Troost: ,,Hij meldde me vandaag dat hij het niet meer zag zitten. Dat was een vrij kort gesprek. Jaap was vrij duidelijk. Er was geen ruimte om hem over te halen. Zo is Jaap. Het was voor hem een optelsom van de laatste weken. En de nederlaag tegen Ajax was ook niet niks hè. Als het aan ons had gelegen was hij nu nog de trainer van Feyenoord geweest.’’

En nu? ,,We gaan zorgvuldig op zoek naar een opvolger. Voorlopig staat de huidige staf met Jean-Paul van Gastel en Denny Landzaat voor de groep.’’ Over de toekomst van assistent Said Bakkati, een vertrouweling van Stam, is nog geen duidelijkheid.

Speculatie

Troost wil niet ingaan op namen van mogelijke opvolgers. De naam van Dick Advocaat valt direct na het vertrek van Stam. ,,Ik ga daar niet over speculeren. Het was vandaag hectisch en emotioneel. Morgen gaan we ons buigen over de nieuwe trainer.’’

Feyenoord staat nu twaalfde. ,,Natuurlijk is dat Feyenoord-onwaardig. Met deze selectie horen we niet op die positie te zijn. Zelfvertrouwen doet veel in de sport. Het gebrek daaraan doet talenten struikelen over de bal. Of de verantwoordelijkheid bij de trainer ligt? Dat is altijd een wisselwerking tussen trainer en spelers.’’

De Rotterdamse club verkeert in een grote crisis. Troost werkt zelf op interim-basis. Net als algemeen directeur Mark Koevermans. En nu heeft de club ook geen trainer. Troost belooft duidelijkheid. ,,Over een paar weken presenteren wij een nieuwe directie. Dat zal geen kwestie van maanden zijn.’’