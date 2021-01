Sjoerd Mossou over sportverslaggeving en sociale media: olifantenhuid en zelfspot zijn onontbeerlijk

Samenvatting Weer puntenver­lies Cambuur

14:32 SC Cambuur heeft opnieuw punten laten liggen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Henk de Jong kwam in Nijmegen tegen NEC niet verder dan een gelijkspel: 0-0. Vorige week had Cambuur in eigen stadion verloren van FC Volendam (0-1).