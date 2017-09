Sjoerds eredivisie: 'Ajax en PSV hebben voordeel van missen Europees voetbal'

Na een week Oranje is het weer tijd voor de eredivisie. Feyenoord treft morgenavond Heracles. Op kunstgras. Is dat een reden om de op kunstgras minder presterende Jørgensen niet op te stellen? En zou kersvers voorzitter Jan Smit nu eindelijk iets aan het kunstgras in de eredivisie gaan doen nu hij de Raad van Commissarissen van de KNVB leidt? Sjoerd Mossou blikt vooruit op speelronde 4.