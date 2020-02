Sjors Ultee: Ik heb te veel dromen voor één leven

Je twijfelde of je dit interview moest geven. Waarom?

Ultee: ,,Omdat ik vind dat je je recht van spreken moet verdienen met prestaties. Niet met media-optredens. Afgelopen week stond ik al in De Limburger. Ik kom bij FOX, sta voor de NOS-camera’s. Ik wil voorkomen dat mensen denken: ‘Och, heb je hem weer’.”



Ben je zo bewust bezig met die beeldvorming?

,,Het is eerder zorgvuldigheid. In Nederland denken we zwart-wit. Je bent óf voetbaljongen óf laptoptrainer. Ik val in die laatste categorie. En dan wordt er snel met je afgerekend. Kijk naar Pepijn Lijnders. Bij Liverpool loopt iedereen met hem weg. Maar in Nederland is hij ‘die professor die het allemaal zo goed wist toen hij trainer was bij NEC’. Dat bedoel ik. Ik wil mezelf zijn, vertel graag over mijn vak, maar ken ook de valkuilen. Voorbeeldje: toen we met 6-0 verloren bij FC Utrecht, had ik heus wel een tactische verklaring. Toch beperkte ik me in mijn tv-analyse tot wat algemeenheden. Ik wil het vooroordeel van wijsneus niet bevestigen.”