Sjors Ultee woedend na dramatisch eerste halfuur van Cambuur: ‘Wat we daarna deden, sloeg nergens op’

FC Utrecht staat tegen Go Ahead stil bij tramaan­slag van vier jaar geleden

FC Utrecht staat zaterdag in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles in De Galgenwaard stil bij de tramaanslag in Utrecht op 18 maart 2019. Bij een schietpartij in een tram vier jaar geleden op het 24 Oktoberplein kwamen vier mensen om het leven en raakten meerdere mensen gewond.