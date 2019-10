Slechte cijfers Fortuna in Limburgs onderonsje, goalluwe Derby van het Noorden

FC Twente – FC Emmen (vrijdagavond 20.00 uur)

Wie wint het eerste duel ooit in competitieverband? Dat is vooral de vraag bij de ontmoeting tussen FC Twente en FC Emmen, die alleen in de KNVB Beker (0-5 voor Twente) tegen elkaar speelden. Ook nu lijkt de ploeg van Dick Lukkien aan het kortste eind te trekken, want Emmen won dit seizoen nog geen uitduel en stond daarin zelfs nog geen seconde op voorsprong. Loopt het opnieuw tegen een nederlaag aan dan is de degradatiekandidaat het eerste team deze eeuw dat vijf uitduels (eredivisie én Keuken Kampioen Divisie) op rij verliest.

Willem II – RKC Waalwijk (zaterdagavond 18.30 uur)

RKC Waalwijk wacht sinds 13 augustus 2005 op een overwinning in Tilburg, toen stond Adrie Koster (nu Willem II) aan het roer. Maar dit seizoen heeft de ploeg van Fred Grim überhaupt nog geen driepunter gepakt. Daarmee beleefde het de slechtste seizoenstart van alle eredivisieclubs ooit. Wint RKC opnieuw niet, dan begint het qua resultaten op seizoen 1998/1998 te lijken. Die jaargang stapte RKC pas in de veertiende speelronde als winnaar van het veld, maar uiteindelijk handhaafde het zich via de nacompetitie.

Vitesse – ADO Den Haag (zaterdagavond 19.45 uur)

ADO wacht een pittige kluif tegen Vitesse, de ploeg die al twintig thuisduels op een rij ongeslagen is en altijd lijkt te scoren in de Gelredome. Boven de bezoekers pakken donkere wolken zich al een periode samen. Een nederlaag in Arnhem betekent een negatief clubrecord. Nooit eerder verloor ADO negen van de elf competitieduels. De ideale tegenstander voor Vitesse om de op een na langste reeks ongeslagen eredivisieduels te evenaren: 21 tussen april 2001 en april 2002. Maar de 38 wedstrijden zonder nederlaag ligt nog mijlenver weg.

Fortuna Sittard – VVV (zaterdagavond 19.45 uur)

Met de staart tussen de benen ontvangt Fortuna Sittard VVV. De thuisploeg won slechts 2 van de 23 duels in zowel de eredivisie als Keuken Kampioen Divisie. Een doelpuntenregen zal uitblijven in Sittard, waar in zes duels slechts acht doelpunten vielen. Misschien dat deze editie wel spektakel oplevert. VVV-Venlo hield dit seizoen nog geen enkele keer ‘de nul’ en Fortuna-doelman Alexei Koselev incasseerde in 2019 al 75 tegentreffers. Het record van Chris Feijt uit 1960 (79) ligt op de loer.

Heracles Almelo – PEC Zwolle (zaterdagavond 20.45 uur)

Vol zelfvertrouwen begint Heracles aan het thuisduel met PEC. De laatste zeven eredivisieduels leverden veertien punten op. Met deze wetenschap en de kennis dat Heracles nagenoeg altijd scoort tegen de bezoekers uit Zwolle, die amper buitenshuis scoren (vier keer), kan de ploeg van Frank Wormuth een heerlijk avondje tegemoet gaan. Een avond waarop de Almelose fans drie bekenden verwelkomen: PEC-coach John Stegeman, Thomas Bruns en Ilias Bel Hassani.

sc Heerenveen – FC Groningen (zondagmiddag 12.15 uur)

Een goalluwe Derby van het Noorden staat de toeschouwers in Heerenveen te wachten. De laatste vijf edities kende slechts één winnaar. Bovendien scoort alleen RKC (drie keer) minder vaak op eigen bodem dan de plaatselijke sc (vier goals). FC Groningen (drie treffers) weet juist het net moeilijk te vinden als het niet binnen de eigen stadionmuren speelt. Tel daarbij op dat de ploeg van Danny Buijs dit seizoen al vijf keer de nul hield, sc Heerenveen nooit een tegengoal krijgt in het laatste kwartier en de fans kunnen zich alvast instellen op spaarzame juichmomenten. Misschien dat een Gronings kwartiertje het tij kan doen keren. De laatste drie eredivisiegoals vielen na de 75ste minuut. Valt er toch nog te juichen.

Sparta – FC Utrecht (zondagmiddag 14.30 uur)

Een interessant affiche op het Kasteel. FC Utrecht won de laatste zes wedstrijden van Sparta, dat juist de laatste twee thuisduels won. Doelpunten lijken gegarandeerd. FC Utrecht scoorde de laatste zes keer telkens buiten de Galgenwaard en bij Sparta loopt Halil Dervisoglu rond (vier goals). Hij kan de eerste Spartaan worden sinds Dennis de Nooijer (1997) die vijf keer op rij scoort op het Kasteel. Slaagt de tiener niet om die mijlpaal te bereiken, dan heeft Henk Fraser ook nog Mohamed Rayhi achter de hand, de man die altijd het net vind na drie doelpuntloze duels.