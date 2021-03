Slechts 23 duels in 4,5 jaar voor Oranje-herintreder Stekelenburg

Oranje-bondscoach Frank de Boer maakte gisteren zijn 31-koppige voorselectie wereldkundig. Een van de grootste verrassingen in de selectie was Ajax-doelman Maarten Stekelenburg. De huidige nummer 1 van de Amsterdammers keepte de laatste jaren amper wedstrijden.

Maarten Stekelenburg verdedigde in zijn carrière al 58 keer het doel van het Nederlands elftal en daar leek het lange tijd ook bij te blijven. Zijn laatste interland speelde hij op 13 november 2016, toen Oranje het WK-kwalificatieduel met Luxemburg met 1-3 won. Stekelenburg speelde na deze interland in clubverband slechts 23 duels. 17 van deze wedstrijden speelde Stekelenburg sinds 2017. Ter vergelijking: sinds januari keepte Stekelenburg meer wedstrijden (9) dan in zijn vorige drie jaar (8).

Ronald Koeman

De doelman werd in de zomer van 2016 voor 1 miljoen euro gekocht van Fulham, dat hem eerder uitleende aan AS Monaco en Southampton. Ronald Koeman beschikte bij de laatstgenoemde club over Stekelenburg en besloot om de ervaren sluitpost, die naast Ajax ook bij AS Roma speelde, mee te nemen naar zijn nieuwe club.

Volledig scherm Maarten Stekelenburg keepte na zijn laatste interland slechts 14 duels voor Everton. © EPA

Stekelenburg speelde tot voor zijn interland met Luxemburg alles. De ellende voor Stekelenburg begon in december 2016. In de Merseyside-derby tegen Liverpool moest hij na 64 minuten gewisseld worden wegens een beenblessure. De Spanjaard Joel Robles loste Stekelenburg af op Anfield, inclusief de drie daaropvolgende competitiewedstrijden. Dit deed hij zo goed dat Koeman besloot Robles de vaste doelman te maken, waardoor Stekelenburg dat seizoen nog maar drie competitieduels keepte voor The Toffees. Zijn laatste drie in competitieverband bleek achteraf. Bij het Nederlands elftal moest de nummer 1 van het WK van 2010 en EK van 2012 ook zijn plek afstaan aan Jasper Cillessen.

In de seizoenen erna belandde Stekelenburg op een zijspoor. Hij speelde nog maar 5 duels voor de club uit Liverpool. Hij keepte tweemaal in de Europa League en drie duels voor de League Cup, het minst belangrijke toernooi van Engeland.

Volledig scherm Jasper Cillessen werd na Stekelenburg de eerste keeper van het Nederlands Elftal.

Oude liefde

Volledig scherm Maarten Stekelenburg nam de plek van André Onana over onder de lat bij Ajax. © Pim Ras Fotografie Het contract van Stekelenburg liep afgelopen zomer na een teleurstellende periode bij Everton af, waarna Ajax besloot om de doelman te contracteren. De Haarlemmer speelde tussen 2002 en 2011 al 282 duels voor de Amsterdammers en kwam zo weer terug bij zijn oude liefde. In eerste instantie leek hij met de aanwezigheid van vaste keeper André Onana en het talent Kjell Scherpen weinig uitzicht te hebben op speeltijd. Toch was het Stekelenburg die de plek van Onana begin februari overnam na zijn dopingschorsing. De Kameroense sluitpost werd begin februari voor een jaar geschorst, nadat het verboden middel furosemide in zijn urine werd aangetroffen.



Op 13 februari speelde Stekelenburg voor het eerst sinds 3,5 jaar (!) weer een competitiewedstrijd. Bij 0-2 zege op Heracles Almelo werd hij met zijn 38 jaar de oudste eredivisiespeler van dit jaar. Tot nu toe speelde hij negen wedstrijden, een duel meer dan de periode van 1 januari 2017 tot en met 1 januari 2021. Stekelenburg lijkt zijn kunsten echter niet te hebben verleerd. Hij verloor met Ajax nog geen enkele keer en hield ook al drie keer de nul.

Frank de Boer, de trainer met wie hij in zijn laatste seizoen bij Ajax (2010/11) kampioen werd, laat met een plek in de voorselectie Stekelenburg weten dat hij op de goede weg is. Of de trainer daadwerkelijk nieuw leven in de interlandcarrière van de doelman wil blazen wordt 19 maart duidelijk, wanneer hij zijn definitieve selectie bekendmaakt voor de duels met Turkije (uit), Letland (thuis) en Gibraltar (uit). Naast de Stekelenburg selecteerde De Boer ook keepers Joël Drommel, Jasper Cillessen, Tim Krul en Marco Bizot; allen keepers die flink wat meer dan 17 duels keepte in ruim vier jaar tijd.

