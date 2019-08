Slim trucje bij doeltrap niet toegestaan, nieuwe regel onder de loep

Het waren unieke beelden eind vorige maand: Benfica-doelman Odisseas Vlachodimos mocht een doeltrap nemen in het oefenduel met AC Milan en deed dat op zeer bijzondere wijze. Hij wipte de bal op naar een ploeggenoot, die de bal op zijn beurt terug kopte naar zijn doelman zodat deze de bal met een flinke slingerworp weer het veld in kon brengen. Een wereld ging open voor vele doelmannen die geen ster zijn in het uittrappen vanaf de grond. Helaas worden diezelfde keepers nu teleurgesteld: de IFAB heeft de nieuwe spelregels omtrent de doeltrap verhelderd.



Vanaf dit seizoen mogen doelmannen namelijk wel hun ploeggenoten aanspelen binnen het eigen strafschopgebied bij een doeltrap. Maar een één-tweetje zoals ze bij Benfica lieten zien (zie de video), mag níet. ,,Er is veel discussie ontstaan omtrent de doeltrap waarbij de doelman de bal opwipt en een teamgenoot de bal via de borst of het hoofd terugspeelt op de doelman. Deze zaak zal de komende tijd verder worden besproken door de IFAB. Tot die tijd wordt dit kunstje niet toegestaan noch bestraft. Als het gebeurt, moet de scheidsrechter de doeltrap opnieuw laten nemen", zo stelt de IFAB in een verklaring.