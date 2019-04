Sloetski niet blij met Gözübüyük: ‘Hij denkt dat hij God is’

Pasveer weet het zeker: ‘Lozano zocht contact met mij’

20:28 De eerste van de twee strafschoppen die PSV zondag bij Vitesse (3-3) kreeg, had niet gegeven mogen worden. Dat was het oordeel van Remko Pasveer. ,,Lozano ging al liggen voordat er contact was. Hij zocht mij'', zei de doelman van Vitesse in de Gelredome.