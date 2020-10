Slot blijft optimistisch ondanks corona-uitbraak AZ: 'We hebben er veel zin in’

Napoli-uitDe recente corona-uitbraak bij AZ heeft het moreel bij trainer Arne Slot allerminst gebroken. ,,Dat het ons is overkomen, daar balen we ontzettend van. Op de achtergrond is veel overleg geweest over het doorgaan van deze wedstrijd.’’

,,De keuze ligt bij de UEFA, de Nederlandse en de Italiaanse autoriteiten. Nu zitten we hier en hebben we er eigenlijk ontzettend veel zin in", zei hij aan de vooravond van de eerste groepswedstrijd in Italië tegen Napoli voor de Europa League.

Volledig scherm Myron Boadu. © BSR Agency Bij AZ zijn inmiddels dertien spelers geïnfecteerd met het longvirus. Daardoor ontbreken in de Alkmaarse selectie onder anderen Myron Boadu, Ferdy Druijf, Ron Vlaar, Jordy Clasie en Timo Letschert. Ondanks de vele absenten is Slot niet van plan veel te wijzigen in zijn tactiek.



,,Wij spelen eigenlijk altijd 4-3-3. Ik overweeg dan ook niet om een ander systeem te gaan hanteren. Temeer omdat we eigenlijk over vrij veel van onze basisspelers kunnen beschikken. Ik zou het niet verstandig vinden om vastigheden uit elkaar te trekken. We kunnen nog steeds een heel goed team op de been brengen.”

Aanvoerder Teun Koopmeiners sprak van een ‘hectische en chaotische’ voorbereiding op het duel met Napoli. ,,Aan de andere kant hebben we zoveel mogelijk de dingen gedaan zoals normaal. Bijvoorbeeld routines aanhouden, voor zover dat mogelijk is. We zijn genoeg getest de afgelopen dagen en alle jongens die hier zijn, zijn negatief."

Quote Wij spelen al jaren in de top van Nederland. Een prachtig affiche om het te laten zien. Teun Koopmeiners

De spelbepalende middenvelder besefte dat het duel in Stadio San Paolo voor AZ een loodzware opdracht is. ,,Napoli is van een onwijs hoog niveau en ze zijn in vorm. Ze hebben ook voetballers die al jaren in de top spelen. Maar dat zijn ook de ploegen waaraan wij ons willen meten. Wij spelen al jaren in de top van Nederland. Een prachtig affiche om het te laten zien."

Ook Slot toonde zich onder de indruk van de Italiaanse ploeg. ,,Als liefhebber kijk ik al jarenlang met veel plezier naar Napoli. Ze hebben fantastische aanvallers die individueel het verschil kunnen maken. Wat ook opvalt is de discipline als het om verdedigen gaat. We hebben veel respect voor de tegenstander, maar daarnaast hebben we ontzettend veel zin om het tegen zo'n ploeg op te nemen.”

Volledig scherm AZ op het veld van Napoli. © BSR Agency