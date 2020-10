Slot is op zijn hoede voor het RKC van Fred Grim: ‘Hij is een goede coach’

AZ-trainer Arne Slot hoopt na de overwinning tegen HNK Rijeka dat zijn team ook in de eredivisie een keer kan winnen. RKC Waalwijk is zondag de tegenstander. Gelukkig kan hij beschikken over Jesper Karlsson, de Zweedse nieuwkomer die nu al heel belangrijk is voor AZ.

Door Nik Kok

De spelers van AZ stappen zondagavond met een goed gevoel het veld op tegen RKC, met de fraaie Europa League-overwinning tegen Rijeka in de achterzak, maar in de eredivisie kijkt de club nog steeds tegen een reuzenachterstand aan op de clubs waarmee AZ zich wil meten. En dus moet er worden gewonnen van RKC, een club die volgens AZ-trainer Arne Slot al een tijd een niveau haalt dat knap is. ,,Als wij zo goed spelen zoals tegen Rijeka dan zouden wij in staat moeten zijn om van RKC te winnen. Datzelfde niveau halen wij de afgelopen weken wel vaker, maar toch gaat het steeds mis. In het voetbal wint niet altijd de beste ploeg en vorig seizoen wist RKC soms aardig onder onze druk uit te spelen. Dat doen ze omdat ze ook omdat ze met Fred Grim een goede coach hebben.”

Benieuwd is Slot of zijn ploeg fysiek in staat is om hetzelfde te leveren als afgelopen donderdagavond. De oefenmeester heeft de laatste weken door de vele coronabesmettingen in zijn selectie een beroep moeten doen op veel dezelfde spelers. ,,Ik zie niet aan ze dat ze het fysiek zwaar hebben en uit de fysieke tests blijkt dat ook niet echt. Vorig seizoen hebben we ook veel wedstrijden gespeeld. Het grote verschil is de lange inactiviteit van tijdens de eerste coronaperiode. Morgen horen we de uitslagen van de testen van vandaag, dan kunnen we kijken of we weer kunnen beschikken over jongens die eerst positief waren. Het was donderdag fijn dat we weer konden beschikken over Zakaria Aboukhlal en Hakon Evjen.” AZ lijkt in elk geval ook te kunnen beschikken over Calvin Stengs die in de wedstrijd tegen Rijeka nog een venijnige schop kreeg te verwerken. De blessure die aanvankelijk ernstig leek, lijkt nu mee te vallen alhoewel hij in de tweede helft wel uit voorzorg naar de kant werd gehaald.

Slot hoopt dat de goede wedstrijd tegen Rijeka een nieuwe stap in de goede richting is. ,,Dat is elke goede wedstrijd. Zeker in deze tijd. Je kan het normaal vinden hoe we op dit moment spelen maar het is echt wel ingewikkelder dan het eruit ziet met alle coronagevallen om ons heen.”

Karlsson

Wie zich weinig van de coronaproblematiek aan lijkt te trekken bij AZ is de Zweedse nieuwkomer Jesper Karlsson. In de eerste vijf wedstrijden die hij voor de club speelde, was hij al goed voor drie doelpunten en twee assists. Tegen Rijeka was hij ook trefzeker. ,,Vaak genoeg hebben spelers uit het buitenland aanpassing nodig in het nieuwe land en de nieuwe competitie. Jesper lijkt dat niet nodig te hebben. Het voordeel voor hem is dat hij in een vlot lopend elftal terecht is gekomen. Ik denk dat heel veel aanvallers graag in dit AZ-elftal zouden willen spelen. We hadden zijn kwaliteiten al gezien toen hij in Zweden speelde, dus ik ben niet verbaasd dat hij het zo goed doet. We kenden zijn kwaliteiten en die passen perfect bij AZ. Anders had ik hem ook niet zo snel in de basis gezet.”