Slot knutselt achter de schermen al volop aan Feyenoord

Pratto mocht weg van Advocaat: ‘Wil daar niet over jokken’

15:15 De deze winter overgekomen Lucas Pratto had na vijf duels alweer mogen vertrekken bij Feyenoord, zo bevestigde Dick Advocaat vandaag. ,,Ik wil daar niet over jokken‘’, zei de trainer van de Rotterdammers vanmiddag in de persconferentie in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen VVV.