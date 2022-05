Slot laat alleen Marciano hele wedstrijd staan bij Feyenoord, maar keept hij straks ook tegen AS Roma?

In een wedstrijd waarin er voor Feyenoord vrijwel niets meer op het spel stond kregen vrijwel alle wisselspelers de kans zich te laten zien. Dat bleek op bezoek bij Go Ahead Eagles niet mee te vallen, maar de Rotterdammers wonnen wel: 0-1.

Door Mikos Gouka



Tyrell Malacia, Reiss Nelson en Luis Sinisterra hoefden zich helemaal niet om te kleden in Deventer, hun namen verschenen niet eens op het wedstrijdformulier. Marcos Senesi, Orkun Kokcu, Guus Til en Cyriel Dessers waren er wel bij, maar dat kwartet mocht in trainingspak aan de zijkant plaatsnemen. Alleen Gernot Trauner, Fredrik Aursnes en Lutsharel Geertruida verschenen aan de aftrap in de Adelaarshorst voor het niemendalletje tegen Go Ahead Eagles, maar dat trio mocht halverwege al onder de douche stappen.

Arne Slot liet alleen keeper Ofir Marciano een hele wedstrijd in actie komen, voor een keeper is rust natuurlijk geen vereiste. Marciano overigens die op het trainingsveld in Rotterdam dagelijks ziet dat keeper Justin Bijlow enorme vorderingen maakt op fysiek vlak. De international zou dit seizoen niet meer in actie komen door een voetblessure maar dat was met het idee dat de spelers van Feyenoord zondagavond na de laatste competitiewedstrijd al op vakantie zouden gaan. Nu het seizoen wordt verlengd tot 25 mei door de finale van de Conference League tegen AS Roma in Tirana lijkt Bijlow alsnog op weg naar een plekje in de wedstrijdselectie. De doelman, in Deventer aanwezig als toeschouwer, heeft nog een kleine tien dagen om topfit te geraken.

Volledig scherm Feyenoord-doelman Ofir Marciano moet in Deventer worden opgelapt. © Pro Shots / Erik Pasman

Luidruchtige Adelaarshorst

De aanhang van Go Ahead Eagles nam tegen Feyenoord in de laatste thuiswedstrijd afscheid van trainer Kees van Wonderen, die naar Heerenveen verkast. Een van de UEFA CUP-helden uit 2002 bracht Go Ahead naar de eredivisie en hield de club met twee vingers in de neus op dat niveau.

Het zorgde ervoor dat er een volle en zoals altijd luidruchtige Adelaarshorst keek naar een wedstrijd waarin Go Ahead Eagles ontspannen kon voetballen en de spelers van Feyenoord ongetwijfeld voortdurend dachten dat het hoogtepunt van het seizoen nog moet komen, straks in Albanië.

Volledig scherm Marcus Pedersen (l) en Jens Toornstra (r) feliciteren Bryan Linssen. © Pro Shots / Erik Pasman

Voor de wisselspelers die Arne Slot aan het werk zette, was het zaak om te tonen dat mocht de nood straks aan de man komen de trainer op de spelers die naast de basiself vallen kan rekenen. Al bewees dit seizoen wel dat Slot slechts uit een smalle kern kiest en niet iedereen volgens hem toe is aan voetballen in de hoofdmacht van Feyenoord.

Volledig scherm © Pro Shots / Erik Pasman

‘Wij willen Makkelie’ scandeerde de aanhang van Go Ahead in de eerste helft hartstochtelijk. De scheidsrechter had zojuist naar de stip gewezen omdat Alireza Jahanbakhsh in zijn ogen de bedrijvige Isac Lidberg binnen de beruchte lijnen had gevloerd. De Iraniër bleek na het bestuderen van de beelden echter de bal te hebben gespeeld en bovendien nog buiten het zestienmetergebied.

De partij kabbelde na de pauze rustig verder. De B-garnituur van Feyenoord zocht naar en gaatje en Go Ahead Eagles loerde op de tegenstoot. Tot Bryan Linssen een foutje van Bas Kuipers afstrafte. De kleine Limburger schoot de bal onberispelijk langs keeper Andries Noppert en zorgde voor de 22ste overwinning van het seizoen.

Vanaf de tribune zag Bert van Marwijk het met een glimlach aan. Zijn positie als laatste coach van Feyenoord die in Europa een prijs won met Feyenoord wankelt. Maar de voormalig bondscoach zal die status met alle liefde eind deze maand overdragen aan Arne Slot.

Philippe Sandler kon maar kort genieten van zijn invalbeurt. De verdediger viel kort voor tijd uit. Volgers Slot was dat puur uit voorzorg en is Sandler niet geblesseerd geraakt. De 18-jarige Togolees Dermane Karim debuteerde als invaller.

Bryan Linssen tekende in Deventer voor het enige doelpunt in een matige wedstrijd. De aanvaller van Feyenoord snapte wel waarom het niet zo goed liep. ,,Het is lekker om te voetballen, het was een lekker weertje, het is een leuk stadion, maar het was niet de beste wedstrijd. Dat is wel logisch na zondag, na de wedstrijd tegen PSV konden we geen tweede meer worden en de derde plek was zo goed als veilig. Het belangrijkste is dat je wel gewoon wint. Maar natuurlijk, overal waar je komt, gaat het alleen maar over de finale, ook dat is logisch, dat leeft enorm. Het zou ook raar zijn als dat niet zo was.”

