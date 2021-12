Slot lovend over Ten Hag, Berghuis en ‘beste Ajax van de laatste jaren’: ‘Maar zie ons echt niet als underdog’

,,Maar ik weet ook zeker dat we kunnen winnen’’, voegde Til er vervolgens aan toe. Dan moet volgens Slot en Til wel alles kloppen. Zoals het in Enschede bij Feyenoord tegen FC Twente in veel opzichten als een trein liep, maar de scherpte voor de goal ontbrak. Ajax zag het dit seizoen ook al vaak misgaan, gezien de twaalf verliespunten voor de Amsterdammers. ,,Maar als je naar de kansenverhouding kijkt in al die wedstrijden was eigenlijk alleen FC Twente in staat om betere kansen te creëren tegen Ajax’’, zegt Slot.

Quote We staan in punten gelijk en ik zie ons echt niet als de underdog. Arne Slot De trainer weet hoe sterk Ajax kan zijn, hoe gemotiveerd de ploeg in de Kuip zal zijn na de onverwachte uitglijder tegen AZ afgelopen weekeinde, maar toch ziet hij volop kansen voor Feyenoord. ,,Ajax heeft een fantastische ploeg, dit is voor mij het beste Ajax van de laatste jaren. Zij hebben wel punten verloren, maar dat kwam vooral omdat ze veel kansen misten of de keeper van de tegenstander in grote vorm was. Het is niet onze intentie om te gaan verdedigen. Maar als dat zou moeten, dan hebben we van andere ploegen gezien hoe dat moet. Dat waren teams die met veel passie probeerden Ajax van scoren af te houden.”

Feyenoord en Ajax dachten in aanloop naar de Klassieker enige tijd om de koppositie te gaan strijden, maar Feyenoord speelde vorige week gelijk tegen FC Groningen en Ajax verloor van AZ. Daardoor staat PSV nu eerste met een punt meer dan beide ploegen.

Slot over Ajax: ,,Als je naar hun doelsaldo kijkt, dan zie je dat het hen makkelijker afgaat”, zei de coach, die weet dat Feyenoord van de laatste 36 Klassiekers er maar 3 wist te winnen. ,,Maar we staan in punten gelijk en ik zie ons echt niet als de underdog. Een oorzaak bedenken, dat vind ik lastig. We kijken uit naar deze wedstrijd. Ajax zal heel gemotiveerd zijn na de nederlaag tegen AZ, maar ik kan iedereen vertellen dat ze ook tegenover een heel gemotiveerd Feyenoord zullen staan.’’

Slot hoopt dat hij een Ajax treft met Steven Berghuis in de gelederen. ,,Ik hoop dat hij speelt”, zei hij. ,,Hij speelt hartstikke goed bij Ajax. Dat is ook geen verrassing. Iedere supporter van Feyenoord weet hoe goed hij is.” Berghuis maakte afgelopen zomer de gevoelige overstap van Feyenoord naar Ajax. Dat kwam hem op een reeks ernstige bedreigingen te staan. Bij Feyenoord tegen Ajax is zondag geen publiek welkom. ,,Ik hoop dat iedereen er verstandig mee omgaat”, zei Slot. ,,En dat onze supporters met name ons steunen en er niet mee bezig zijn wie er bij de tegenstander op het veld staan.”

Slot weet nog niet zeker of Gernot Trauner zondag met Feyenoord tegen Ajax kan voetballen. ,,Hij is vandaag binnen gebleven”, zei hij. ,,Zaterdag gaat hij wel trainen. We moeten dan kijken of hij iets voelt. Zoals trainers vaker zeggen, dit wordt een race tegen de klok.”

Dat een eventuele absentie van Trauner een rol speelt in hoe ver Feyenoord van het doel speelt, is volgens Slot onjuist. Trauner hoopt zaterdag weer te kunnen trainen en dan wordt er gekeken of hij eventueel inzetbaar is. ,,Geertruida heeft al eerder Trauner vervangen en dan speelden we op dezelfde manier. En zelfs toen we tegen Maccabi Haifa met allemaal andere spelers op het veld stonden, speelden we op dezelfde manier als normaal’’, zei Slot, die bereid is een beetje risico met zijn verdediger te nemen. ,,Maar niet als hij er dan later vijf weken uit kan liggen.”

Waar Slot moet afwachten of Trauner de Klassieker haalt, daar vreest Ajax-trainer Erik ten Hag dat Noussair Mazraoui niet kan meedoen. ,,Maar Ajax speelt altijd hetzelfde”, zei Slot. ,,Dat is ook de verdienste van Ten Hag. Ik ken weinig trainers die hun ploeg zo mooi laten spelen als Erik dat doet.”

