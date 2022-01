Slot ziet in Bassett geen directe versterking en geeft hoop op overgang Bazoer naar Feyenoord nog niet op

Door Mikos Gouka



De opmerking van Slot verklaart ook meteen waarom Riechedly Bazoer nog altijd een optie is voor de Rotterdammers. De speler van Vitesse zou namelijk wel een speler zijn die Feyenoord meteen van een kwaliteitsinjectie kan voorzien. ,,We zijn met twee spelers bezig geweest waarvan er eentje niet is gelukt’', zei Slot. Dat was Joey Veerman die naar PSV vertrok. Over Bazoer zei hij. ,,Dat is nog niet gelukt.”