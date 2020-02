Slot ziet patroon in nederlagen van AZ

Tussen het analyseren van de eigen fouten door, moet Slot ook de steeds maar weer sluimerende belangstelling voor zijn spelers zien te managen. Met name Calvin Stengs en Myron Boadu zijn in trek bij andere club. ,,Ik ben voortduren in gesprek met mijn spelers. Dan gaat het ook over transferperikelen en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. In de winterstop is dat een onderwerp van gesprek geweest. Tegelijkertijd is het ook een compliment dat onze spelers blijkbaar zo in trek zijn bij grote club. Dan doen ze blijkbaar toch iets goed.”



Vorige week ging Arne Slot nog in op de vraag of een stap naar de traditionele topdrie een verbetering is (Premium).



AZ speelt morgen tegen het geplaagde FC Twente zonder Ron Vlaar, maar wel weer met Owen Wijndal. Beide verdedigers ontbraken in de wedstrijd tegen NAC. Tegen NAC koos Slot voor Jordy Clasie als vervanger van Vlaar. Ook Ramon Leeuwin is een optie.