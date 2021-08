Smaakmaker Abdou Harroui verlaat Sparta

Conference League Jahan­bakhsh keert terug op trainings­veld Feyenoord, meespelen tegen Elfsborg onzeker

17 augustus Alireza Jahanbakhsh heeft zich vanochtend weer op het trainingsveld van Feyenoord gemeld. De Iraanse buitenspeler nam deel aan de groepstraining in aanloop naar het treffen met Elfsborg. Het is hoogst onzeker of Jahanbakhsh het duel van komende donderdag haalt.