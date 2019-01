Sneijder: Goed dat Frenkie niet voor Parijs heeft gekozen

Sneijder keek zondag met zijn vriend Nigel de Jong naar de Klassieker, op de bank in Qatar. ,,Bizarre wedstrijd’’, aldus Sneijder. ,,Tot de 1-1 was Ajax eigenlijk de baas, daarna stortte het helemaal in. De organisatie was compleet weg, er was geen enkele connectie meer tussen aanval en verdediging. Spelers liepen niet of onvoldoende met hun man mee, er was gewoon geen discipline meer op het veld. Op dat moment heb je ervaring nodig, spelers die zeggen: tot hier en niet verder. Je voelde na rust dat Feyenoord de veel betere was, dat het wel eens een grote uitslag kon worden, zeker met dat publiek erachter. Dan kun je als Ajax veel beter de boel dicht gooien. Dan maar met 4-2 verliezen.’’