Sneijder kan het verschil niet maken bij Al-Gharafa tegen NEC

De eerste kans in een weinig verheffende eerste helft was voor NEC op sportpark De Kamp in Weurt. In de 23ste minuut brak Ole Romeny door op het hoofdveld van WVW. De linksbuiten stuitte echter op de vuisten van doelman Qasem Burhan. Vlak voor rust stuitte ook NEC-spits Sven Braken uit een moeilijke hoek op de keeper van Al-Gharafa. De club uit Qatar zette daar niets tegenover.



Waar Sneijder bij Al-Gharafa bleef staan, trad NEC de tweede helft met tien nieuwe veldspelers aan. De ploeg uit Qatar beet tegen het jonge NEC-elftal na rust meteen van zich af. Andri volleerde van vijf meter over. Daar bleef het ook bij voor Al-Gharafa. Na een uur spelen kreeg Hicham Haouat vlak achter elkaar twee kansen namens NEC. Maar doelman Burhan stond op zijn post bij een afstandsschot en slappe volley. De laatste kans van de wedstrijd was voor Lance Duijvestijn. De NEC-er schoot van zo'n veertig meter echter naast het lege doel van de uitgekomen Burhan.



Bij NEC ontbaken Ferdi Kadioglu, Frank Sturing en Michael den Heijer vanwege blessures. De laatste twee aanwinsten van de Nijmegenaren, Tom Overtoom (vrijdag gepresenteerd) en Terry Lartey Sanniez (dinsdag), speelden ook niet mee.