Sneijder wilde niet naar EK van 2012: ‘Spelers Oranje lulden over elkaar’

Wesley Sneijder wilde eigenlijk helemaal niet mee naar voor het Nederlands elftal mislukte EK van 2012 in Polen en Oekraïne. Dat vertelt de recordinternational in zijn biografie, geschreven door Kees Jansma.

,,In Hoenderloo wilde ik er al uitstappen”, doelt Sneijder op het trainingskamp in de aanloop naar de Europese eindronde waar Oranje alle drie de groepsduels verloor. ,,Er was geen sfeer. In 2010, in Zuid-Afrika stond er een team en was de hiërarchie binnen de selectie duidelijk. Niemand twijfelde aan de eerste elf en de tweede groep maakte de eerste groep sterker.”

Sneijder voelde in Hoenderloo dat Oranje geen eenheid meer was. ,,Spelers lulden over elkaar. Onderling en tegen de pers. Er werd van alles gelekt. De pers speelde een belangrijke rol in die verdeeldheid binnen de groep. Ik heb Van Bommel, Van der Vaart, Huntelaar, Ooijer en Nigel de Jong nog een keer in zo’n huisje bij elkaar geroepen. Laten we kappen met die ongein, met dat geleuter. Laten we gewoon met z’n allen naar dat toernooi toeleven. Maar eigenlijk wilde ik al niet meer mee naar dat toernooi. Ik kan niet precies aangeven wie waaraan schuldig was. Ja, te veel grote ego’s bij elkaar. De opofferingsgezindheid van 2010 bestond niet meer. Maar ik ben gegaan, met tegenzin. Vooral omdat ik het Oranje-shirt wilde dragen.”

De 134-voudig international vertelt in zijn biografie niet alleen over zijn loopbaan langs clubs als Ajax, Real Madrid, Internazionale, Galatasaray, OGC Nice en Al-Gharafa. Hij gaat ook openhartig in op zijn privéleven. Als speler van Real Madrid brak hij met zijn jeugdliefde Ramona, de moeder van zijn eerste kind Jessey. ,,Je wordt aanbeden als Real-speler”, verklaart de voormalig middenvelder. ,,Alles wat je uitvreet wordt met de mantel der liefde bedekt. Ik had ook niet in de gaten dat de fles wodka mijn grootste vriend werd.”

Ook de relatie met Yolanthe, de moeder van zijn tweede kind Xess Xava, mislukte omdat Sneijder wilde nachten met andere vrouwen beleefde. ,,Ik heb het verknald. Ik mis niets bij Yolanthe, er is niets mis met haar. Wat het wel is? Roem, ego, geld. Macht, lust, machogedrag. Het waren niet altijd die feestjes, het was ook mijn temperament, waardoor ik Yo niet altijd behandelde zoals het hoort. Achteraf had ik spijt. Ik overtuigde haar mij te vergeven maar bleef met foute vrienden omgaan waardoor het niet lukte.”

Sneijder en Yolanthe zijn al ruim een jaar uit elkaar maar nog steeds niet gescheiden. De oud-voetballer hoopt dat het ooit weer helemaal goedkomt. ,,Ik hoop dat we op een dag weer een gezin worden.”