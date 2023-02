Spakenburg door het dolle heen na bekerstunt in Utrecht: ‘Loting? Maakt niet uit joh, we winnen toch wel’

Vier doelpunten in Stadion Galgenwaard voor de tegenpartij, heel vaak komt dat niet voor. En dan al helemaal niet door een amateurploeg. Spakenburg oogde feller, scherper en was veel efficiënter. Floris van der Linden, de lange spits van de Spakenburgers, bepaalde uiteindelijk de eindstand op 1-4. ,,Mijn hamstrings en kuiten liepen helemaal vol, dan merk je dat het toch wel een hoger tempo is. Maar om heel eerlijk te zijn vond ik het niveauverschil wel meevallen. Pas in de laatste minuten begon ik er écht in te geloven. Toen wist ik: het gaat gebeuren", zei Van der Linden bij ESPN. ,,Of ik het al besef? Ik kan wel ‘ja’ zeggen, maar ik denk het niet.”

Wimilio Vink tekende met een prachtige treffer voor de 0-1. Na een mooie voorzet van Luuk Admiraal rondde hij op zijn Wesley Sneijders af; in één keer op zijn pantoffel en scoren. ,,Ik heb veel naar Sneijder gekeken, dus bedankt", zei Vink na afloop met een knipoog. ,,Zo maak ik ze wel vaker, hoor. Ik heb de tickets voor de Europa League al geboekt. Het maakt nu niet meer uit wie we krijgen in de halve finales, we winnen toch wel.”

Loting volgt zaterdag

Ook trainer De Graaf, die als vijfjarig mannetje al rondliep op de club, was door het dolle heen. ,,Ik kan heel tof doen met allerlei uitspraken, maar ook ik had dit niet verwacht. Ik ben hier opgegroeid, dit is mijn club. We hebben moeilijke tijden gekend. Dat ik nu mijn eigen club naar de halve finale van het bekertoernooi kan loodsen, dat is niet normaal.”



,,Ik heb heel goed contact met John de Wolf, ben drie jaar zijn assistent geweest. Hij stuurde een berichtje 'succes vriend’ en ik stuurde ‘dankjewel’ terug. Toen zei hij: mochten jullie eruit vliegen, nodig ik je graag uit voor de wedstrijd van Feyenoord in de halve finale. Ik stuurde terug dat hij mij niet uit hoefde te nodigen, want dat wordt Feyenoord-Spakenburg. Met een knipoog natuurlijk. Als we nu geen Feyenoord loten, word ik helemaal gek. Ik wil sowieso naar de Kuip. Halve finale, dan zit het stadion vol en wordt het een legendarische avond. Gewoon genieten. Ik ben naar Feyenoord-Lazio geweest. Dat is geen voetbal, dat is leven.”



Maar eerst gaat voor Spakenburg de competitie verder, al zal het dorp nog wel een paar dagen op zijn kop staan. ,,Zaterdag moeten we uit naar Noordwijk, maar ik hoop dat we daar op tijd zijn. Zo'n feest wordt het vanavond.”