Spakenburg speelt op 4 april thuis tegen PSV: ‘We toveren ons sportpark om tot bekerwalhalla’

De gemeente Bunschoten gaf amateurclub Spakenburg gisteravond toestemming. Spakenburg drong vorige week verrassend door tot de laatste vier in het bekertoernooi na een zege in Galgenwaard op FC Utrecht (1-4). Bij de loting van zaterdag kregen de ‘Blauwen’ een thuiswedstrijd tegen PSV toebedeeld.

Hamvraag was of de club uit Jack’s League, conform de loting die zaterdagavond was verricht, ook daadwerkelijk een thuiswedstrijd zou kunnen spelen, met name uit het oogpunt van veiligheid. Gisteren hakten de gemeente Bunschoten, de politie, voetbalbond KNVB en het eigen clubbestuur de knoop door.

Binnen de club leefde aanvankelijk het idee dat de wedstrijd verplaatsen naar een groter stadion, zoals Galgenwaard in Utrecht, ook een interessante optie zou zijn. Dat zou mogelijk meer geld in het clublaatje kunnen brengen. Volgens Schoonebeek is dat echter niet onderzocht. ,,De insteek is geweest om de wedstrijd thuis af te wikkelen. Wij zijn er ook van overtuigd dat wij de halve finale van de KNVB-beker uitstekend kunnen organiseren. We hebben ook ervaring met wedstrijden met veel publiek in goede banen leiden, denk maar aan de Spakenburgse derby.”