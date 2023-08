Sparta begint met driepunter in Zwolle uitstekend aan nieuw seizoen

De koelbloedigheid van Sparta tegen tegenstanders uit het lagere segment van de eredivisie was vorig jaar uiterst opvallend. Van Volendam werd een keer verloren, maar vrijwel alle lager geklasseerde teams liepen tegen Sparta tegen een nederlaag of puntenverlies aan.

Tegen PEC zag het er voetballend nog niet zo overtuigend uit. Het moet blijken of dat inderdaad opstartproblemen zijn of iets structurelers. De Zwollenaren creëerden het meeste, maar Sparta was het efficiëntste. In de eerste helft al, toen PEC-verdediger Sam Kersten een voorzet van Saïd Bakari na een fraaie actie achter zijn eigen keeper werkte, mede door toedoen van de spits die vaak op de goede plek staat, Tobias Lauritsen.

Diezelfde Noor, vorig seizoen goed voor twaalf eredivisiedoelpunten, kwam in de tweede helft oog in oog met doelman Jasper Schendelaar en maakte beheerst af, juist op het moment dat PEC meer aan begon te dringen.

Daarmee leek het wel klaar met de Zwollenaren, totdat oud-Spartaan en invaller Lennart Thy de bal voor zijn voeten kreeg en Mister Clean Sheet van vorig seizoen, Nick Olij, klopte. Daarom werd het toch nog billenknijpen voor Sparta in de jacht op die zege in de eerste wedstrijd van het seizoen.

De VAR riep scheidsrechter Joey Kooij nog naar het scherm voor een vermeende overtreding op Sparta-invaller Charles-Andreas Brym, maar daar ging Kooij niet in mee. Een andere invaller, Camiel Neghli, had Sparta alsnog op 1-3 kunnen zetten, maar hij miste. En nadat Olij een afstandsschot van Kersten en een kopbal van Ferdy Druijf keerde, was het echt gespeeld en daarmee dus de eerste zege in de seizoensopener in vele jaren een feit.