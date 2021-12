Sparta bij overwinning naast RKC Waalwijk

Na absolute rampweek is Heerenveen-uit ineens cruciaal voor Feyenoord

Het was niet de week van Feyenoord. Op de valreep van 2021 stapte de ploeg driemaal teleurgesteld het veld af. Tegen Ajax (0-2) was de ploeg niet minder, maar het aanvalsspel was te pover om een punt te pakken.

20 december