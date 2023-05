Sparta boekt tegen FC Groningen grootste uitzege sinds 1985 en is klaar voor playoffs

Sparta heeft de generale repetitie in aanloop naar de playoffs fluitend doorstaan. De Rotterdammers wonnen in een lege Euroborg tegen een tiental van FC Groningen met 0-5 en boekten daarmee de grootste uitzege in de eredivisie sinds 1985.

Nee, de entourage in Groningen was weinig uitnodigend om er eens lekker voor te gaan zitten op deze zonnige zondagmiddag. En dat deed dan ook vrijwel niemand, al had dat meer te maken met de straf die FC Groningen had opgelegd gekregen naar aanleiding van de supportersproblemen die de club de laatste weken en maanden treft. Het als gevolg daarvan lege stadion vormde een passend slot in het toch al zo troosteloze seizoen van FC Groningen, dat evenals Sparta nergens meer om speelde.

Vanuit Sparta-perspectief stond het duel vooral in het teken van heel blijven richting de play-offs om Europees voetbal, die donderdag beginnen. Trainer Maurice Steijn spaarde met Joshua Kitolano en Koki Saito in eerste instantie twee van Sparta’s smaakmakers. Arno Verschueren en de vorige week geschorste Mike Eerdhuijzen keerden terug in de basis, waarin ook Dirk Abels – op het middenveld – acte de présence gaf.

In een weinig verheffende eerste helft noteerde Sparta met een afstandsschot van Mica Pinto het eerste kansje. Groningen-middenvelder Laros Duarte, die op de kop af vier jaar geleden als Spartaan de winnende assist leverde in de playoffs tegen De Graafschap en daarmee een grote rol speelde in de uiteindelijke promotie van de Spangenaren, testte even later Nick Olij, die ook een vrije doortocht van Ricardo Pepi voorkwam.

Voor de doelman van Sparta stond er nog wel iets op het spel. Slaagde hij erin om tegen FC Groningen de nul te houden, dan zou hij daarmee een Spartaans clubrecord uit 1969 evenaren. Wijlen Jan van Beveren hield destijds 14 keer de nul.

Waar FC Groningen dit seizoen al zo weinig bespaard bleef, werd ook de laatste wedstrijd van het eredivisieseizoen niet zonder kleerscheuren beëindigd. Nordin Musampa haalde de doorgebroken Dirk Abels onderuit, waarmee hij scheidsrechter Rob Dieperink maar één mogelijkheid gaf en dat was het trekken van een rode kaart.

Volledig scherm © ANP

De daaropvolgende vrije trap werd fraai binnen gekruld door Jonathan de Guzman, die daarmee de op drie na oudste doelpuntenmaker is van Sparta in de eredivisie ooit, na Tonny van Ede, Michel Breuer en Wim Suurbier. Door een doelpunt van invaller Koki Saito, zijn zevende van het seizoen, liep Sparta een kwartier na rust uit naar 0-2.

Het was een treffer die al even in de lucht hing, want ook Tobias Lauritsen, Arno Verschueren en Younes Namli hadden even daarvoor al grote kansen op de tweede. Lauritsen en Verschueren stuitten op De Boer, terwijl Namli de lat raakte. Diezelfde Verschueren en Lauritsen waren even later alsnog trefzeker. Vito van Crooij maakte er vanaf de stip nog 0-5 van, waardoor Sparta de grootste uitzege boekte sinds april 1985, destijds tegen FC Twente.

En Olij? Die hield, in de rug gedekt door de lege Koeman-tribune, de nul. Hij schaarde zich eerder al in een rijtje met Pim Doesburg en daar komt met Jan van Beveren nog een illustere naam bij.

