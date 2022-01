Sparta-doelman Coremans over hoe corona ingrijpt in leven van een voetbalgezin: ‘Onze bubbel is heel klein’

Video Stadswande­lin­gen voor voetbal­fans: in café Amstelhoek zat Willem van Hanegem ooit achter de gokkast

De stadions zijn leeg maar voetbalfans kunnen hun hart ophalen door een stadswandeling te maken in hun favoriete voetbalstad. Op die manier kunnen fans, de historie, bijzondere locaties, anekdotes en de voetbalcultuur van Nederland ontdekken. In Alkmaar werd er deze eeuw al best wat gevierd op voetbalgebied. Daarvoor zijn er genoeg plekken in het stadscentrum die met AZ te maken hebben.

