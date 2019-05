Sparta dubt over ‘Ramadan-spelers’

Sparta wacht morgenavond de zware opdracht om alsnog de eredivisie te bereiken. In de beslissende finalewedstrijd tegen De Graafschap moet de ploeg van Henk Fraser tenminste twee doelpunten maken na de eerdere 1-2 nederlaag op Het Kasteel. ,,We hebben vertrouwen in een voor ons goed resultaat”, stelt doelman Tim Coremans van de Rotterdamse club.

Door Dennis van Bergen

Sparta-coach Fraser kent voor het tweede treffen met De Graafschap de luxe van een vrijwel complete selectie. Alleen Bart Vriends ontbreekt morgenavond op De Vijverberg. In de heenwedstrijd liep de centrale verdediger tegen twee gele kaarten aan. Hij is dus automatisch voor een duel geschorst. Zijn vervanger is de Belg Dries Wuytens, die het de laatste weken naar behoren deed.

Grote veranderingen in de opstelling worden bij Sparta niet verwacht ten opzichte van afgelopen zaterdag, toen de Spangenaren het een uur lang prima deden tegen de eredivisionist uit Doetinchem. Lars Veldwijk, die met lichte klachten naar de kant ging op Het Kasteel, is gewoon inzetbaar.

Punt van zorg in Spangen zijn wel de spelers die aan de Ramadan doen, zoals Lassana Faye, Abdou Harroui, Mohamed Rayhi en Adil Auassar. Van dit viertal haalde alleen laatstgenoemde een aanvaardbaar niveau in de heenwedstrijd. De rest leek gebukt te gaan onder de fysieke beperkingen die de Ramadan met zich meebrengt. De Sparta-leiding respecteert hun keuze om niet te eten en te drinken tussen zonsopgang en -ondergang, maar overweegt wel om bijvoorbeeld Harroui of Rahyi vanaf de bank te laten starten in Doetinchem.

Grote schermen

Met de 1-2 nederlaag nog vers in het geheugen, weet Sparta wat het te doen staat op de uitverkochte Vijverberg. Tenminste twee doelpunten zijn nodig om alsnog de eredivisie te bereiken. Mocht De Graafschap scoren, dan moet de ploeg van Fraser er drie maken. Geen makkelijke opgave lijkt het, mede gezien het feit de ‘Superboeren’ zich in eigen huis traditioneel gesteund weten door een heel fanatiek publiek. ,,Maar wij hebben vertrouwen in een voor ons goed resultaat”, zegt keeper Tim Coremans van de Rotterdamse club. ,,We hebben laten zien dat we niet minder zijn dan De Graafschap. We zullen er alles aan doen om ons doel te verwezenlijken: promoveren naar de eredivisie.”