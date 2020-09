Sparta en ADO een week voor de competitiestart in evenwicht

Het duel tussen de twee eredivisionisten was voor beide ploegen een interessante test in aanloop naar het seizoen. Sparta en ADO ontliepen elkaar in het duel in Rotterdam nauwelijks. Trainers Henk Fraser en Aleksandar Rankovic speelden nagenoeg in hun beoogde opstellingen voor de start van de competitie. Ze leken hun spelers ook te hebben meegegeven het duel serieus te nemen, want het ging er bij tijd en wijlen stevig aan toe.