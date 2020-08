Sparta gaat verrassend aan de haal met ADO-icoon Beugelsdijk

Video Voetbal zucht onder coronaslui­er: ‘Je moet wel heel graag voetbal willen zien op dit moment’

7:46 Ajax speelt vanavond de eerste wedstrijd met publiek in een half jaar. Alle kaartjes verkocht? Waarschijnlijk niet. De lol van een wedstrijdbezoek is er door alle restricties wel af, blijkt uit de tegenvallende aantallen fans in de voorbereiding. ,,Je moet wel heel graag voetbal willen zien op dit moment.”