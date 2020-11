Sparta hofleverancier Elftal van de week door indrukwekkende zege

Interview Diemers: ‘Als je niet tegen kritiek kunt, ben je niet geschikt’

20 november Het gehavende Feyenoord maakt zich op voor een slijtageslag. Negen zware wedstrijden tot de feestdagen en dat zonder Justin Bijlow, Ridgeciano Haps, Leroy Fer, Robert Bozenik en Sven van Beek, terwijl Malacia en Sinisterra niet wedstrijdfit zijn. En ook nog in de wetenschap dat een aantal spelers veel duels in korte tijd slecht verteert. Mark Diemers niet. Hij is topfit en kijkt uit naar het weerzien met Fortuna Sittard, zondagmiddag in Limburg.